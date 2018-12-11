Фонд госимущества отменил конкурс по приватизации «Центрэнерго»

Подготовка к продаже предприятия заняла четыре года.

Фонд государственного имущества Украины отменил конкурс по приватизации «Центрэнерго», который должен был состояться 13 декабря.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

«Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации "Центрэнерго". Четыре года подготовки к приватизации можно считать завершенными. Да и наивно было полагать, что имитация реформ может дать результаты такие, как будто бы настоящие реформы проходят. Поэтому, этот период «реформ», как и предыдущий, в части приватизации запомнится продажей пакетов акций энергетических компаний господину Ахметову. На что-то более амбициозное наши руководители оказались не способны», - написал он.

Как сообщал УНИАН, конкурс по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 78,3% был назначен на 13 декабря в 11:00.

10 мая Кабинет министров утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год.

Компания «Центрэнерго» попала в число объектов большой приватизации на этот год, причем именно с нее планируют начать этот процесс.

Советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству 78,3%-ный пакет акций предприятия в 5,985 млрд грн (225,48 млн долл.).

3 октября Кабмин установил стартовую цену госпакета акций «Центрэнерго» в 5,98 млрд грн.

Чистая прибыль «Центрэнерго» в 2017 году выросла в 5 раз по сравнению с 2016 годом – до 1,9 млрд грн, однако в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года предприятие сократило чистую прибыль в 4,28 раза – до 489,51 млн грн с 2,09 млрд грн.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.