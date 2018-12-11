Фонд госимущества назвал причину отмены конкурса по приватизации «Центрэнерго»

Оба участника конкурса не допущены к участию в торгах.

Конкурс по продаже государственного пакета акций предприятия «Центрэнерго», назначенный на 13 декабря, не состоится, о чем на своей странице в социальной сети Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

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«Участники конкурса, а это ООО «Укрдонинвест» и Производственное унитарное предприятие «Нефтебитумный завод», не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства. В частности, пункту 5.7.14 Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ относительно предоставления информации и копий документов о связанных с потенциальным покупателем лицах. Также не предоставлены копии документов для подтверждения получения средств на сумму не менее чем начальная цена продажи объекта», - написал он.

Трубаров также отметил, что по информации, предоставленной правоохранительными органами, конечным бенефициарным владельцем одного из претендентов является лицо, которое также является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории России, о чем участник не сообщил в конкурсной документации.

Ранее об отмене конкурса по приватизации «Центрэнерго» сообщил эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

Как сообщал УНИАН, конкурс по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 78,3% был назначен на 13 декабря в 11:00.

10 мая Кабинет министров утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год.

Компания «Центрэнерго» попала в число объектов большой приватизации на этот год, причем именно с нее планировали начать этот процесс.

Советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству пакет акций предприятия (78,3%) в 5,985 млрд грн (225,48 млн долл.).

3 октября Кабмин установил стартовую цену госпакета акций «Центрэнерго» в 5,98 млрд грн.

Чистая прибыль «Центрэнерго» в 2017 году выросла в 5 раз по сравнению с 2016 годом – до 1,9 млрд грн, однако в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года предприятие сократило чистую прибыль в 4,28 раза – до 489,51 млн грн с 2,09 млрд грн.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.