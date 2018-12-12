Минфин одолжил в госбюджет 1,6 миллиарда гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 21 млн грн, 8 млн долл. и 42 млн евро.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 21,013 млн грн, 8,411 млн долл. и 42,961 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 182 и 329 дней со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5% и 18,5% годовых.

Средства в долларах привлечены на 189, 315 и 673 дня с доходностями 6,7%, 7,25% и 7,5% годовых, соответственно.

Средства в евро привлечены на 120 дней с доходностью 4,5% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,618 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 11 декабря, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 733,880 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,1 млрд грн, или 47% их общего объема.