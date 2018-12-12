В Кабмине прокомментировали отмену конкурса по продаже «Центрэнерго»

Министр Саенко заявил, что отмена конкурса по продаже госпакета акций «Центрэнерго» не изменила планы Кабмина приватизировать предприятие.

Несмотря на отмену конкурса по продаже государственного пакета акций «Центрэнерго», который должен был состояться 13 декабря, планы правительства приватизировать предприятие не изменились.

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Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, сообщает пресс-служба правительства.

«Несмотря на перенос сроков конкурса по продаже государственного пакета «Центрэнерго», планы правительства не изменились. Приватизации предприятия быть. Но мы видим, что Фонду государственного имущества и советнику по приватизации нужно провести более основательную подготовку к продаже. Правительство рассчитывает на настоящую конкуренцию на аукционе, и мы хотим видеть серьезные иностранные компании среди его участников», - цитирует министра пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, Саенко также считает, что проведение конкурса по продаже предприятия по новому закону «О приватизации» позволяет ожидать интерес со стороны иностранных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, конкурс по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 78,3% был назначен на 13 декабря в 11:00.

Однако 11 декабря стало известно, что конкурс был отменен, поскольку никто из двух претендентов не был допущен к торгам.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

Компания «Центрэнерго» попала в число объектов большой приватизации на этот год, причем именно с нее планировали начать этот процесс.

Советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству пакет акций предприятия (78,3%) в 5,985 млрд грн (225,48 млн долл.).

3 октября Кабмин установил стартовую цену госпакета акций «Центрэнерго» в 5,98 млрд грн.

Чистая прибыль «Центрэнерго» в 2017 году выросла в 5 раз по сравнению с 2016 годом – до 1,9 млрд грн, однако в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года предприятие сократило чистую прибыль в 4,28 раза – до 489,51 млн грн с 2,09 млрд грн.