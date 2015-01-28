Афинская биржа сегодня упала больше чем на 9%

Оборот составил 199,4 миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной сайт "Нафтемпорики".

Накануне биржевые индексы росли.

Наибольшее падение показали акции четырех системных банков — падение составило от 25,4% до 29,26%. В то же время, акции ряда промышленных компаний выросли на 15%.

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В среду была завершена передача дел в министерстве финансов Греции. После этого началось совещание с экономическим блоком правительства у премьер-министра Алексиса Ципраса. Главная тема — предстоящие переговоры с председателем Европарламента Мартином Шульцем и главой Еврогруппы Йеруном Дейсселблумом.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский центробанк не исключает списание долгов Греции, но участвовать в этом не будет.

Также сообщалось, что оппозиционная Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА одержала победу на парламентских выборах в Греции. В ходе своей избирательной кампании лидер партии Алексис Ципрас пообещал изменить всю политику в стране и пересмотреть отношения с кредиторами. Он также пообещал, что будет добиваться отмены долга Греции перед партнерами по ЕС, который превышает 300 миллиардов евро.

Речь идет о подписанном в 2012 году соглашении с ЕС, ЕЦБ и МВФ, согласно которому Афинам выделялись многомиллиардные кредиты, списывалось около половины долгов частным кредиторам. Взамен кредиторы потребовали ввести меры жесткой экономии, приватизировать госактивы на сумму около 50 миллиардов евро к концу 2015 года и реализовать структурные реформы.