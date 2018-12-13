Апелляционный суд оставил в силе решение о возврате титанового завода Фирташа государству

После провозглашения полного текста принятого судом постановления начнется процесс возврата предприятия в госсобственность.

Центральный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Хозяйственного суда Запорожской области, которым в июле этого года был удовлетворен иск о расторжении договора об учреждении ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» и о возвращении имущества предприятия в госсобственность.

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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Таким образом, согласно положениям Хозяйственного процессуального кодекса Украины, после принятия такое решение апелляционного суда вступает в законную силу. Специализированной антикоррупционной прокуратурой пока ожидается провозглашение полного текста принятого Центральным апелляционным хозяйственным судом постановления об отказе в удовлетворении указанных апелляционных жалоб, что позволит с привлечением всех уполномоченных органов государственной власти начать процедуру реального возвращения комбината государству», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года Хозяйственный суд Запорожской области полностью удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) к компании TOLEXIS TRADING LIMITED (Кипр) о расторжении договора об учреждении ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК) и о возвращении имущества предприятия в госсобственность.

Согласно сообщению, в 2013 году во исполнение постановления Кабинета министров Фонд госимущества Украины (ФГИУ) заключил договор об учреждении ООО «ЗТМК» с офшорной компанией TOLEXIS TRADING LIMITED, которая входит в группу компаний DF Group Дмитрия Фирташа. ФГИУ передал в уставный капитал вновь созданного субъекта целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении государственного предприятия «ЗТМК».

Компания TOLEXIS TRADING LIMITED вложила 110 млн долларов в модернизацию производства.

Несмотря на то, что доля государства в ООО «ЗТМК» составляет 51%, фактически предприятие было передано в управление приближенному к инвестору менеджменту, которым большинство привлеченных инвестиций были растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ГП «ЗТМК» за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм, отметили в САП.

Директора комбината Владимира Спивака подозревают в растрате 500 млн грн. Уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ЗТМК началось в 2015 году и в 2016 году было передано НАБУ.

Справка УНИАН. ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

51% доля в уставном капитале общества находится в собственности государства.

В конце 2012 года компания «Толексис Трейдинг Лимитед», входящая в Group DF, победила в конкурсе по отбору негосударственных участников ООО «ЗТМК» и в 2013 году получила 49% в уставном капитале предприятия.