Самолет "Львовских авиалиний" продали для выплаты долгов по зарплате

Долг по заработной плате на "Львовских авиалиниях" составляет более 5,2 млн грн.

Государственное предприятие СЕТАМ (OpenMarket) Министерства юстиции Украины продало самолет ЯК-42Д государственного авиационного предприятия "Львовские авиалинии" за 700 тыс грн. для выплаты долгов по зарплате сотрудникам, сообщается в релизе OpenMarket.

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Как указывается, самолет ЯК-42Д 1989 года выпуска был выставлен на продажу по стартовой цене 302 442 грн. В ходе торгов воздушное судно удалось реализовать за 695 616 грн, что выше стартовой цены на 130%.

При этом сумма долгов по заработной плате на ГП "Львовские авиалинии" составляет более 5,2 млн грн.

Генеральный директор СЕТАМ (OpenMarket) Виктор Вишнёв отметил, что с начала 2018 года предприятие продало имущества на сумму 247 800 000 грн.

Как сообщал УНИАН, в ноябре СЕТАМ (OpenMarket) выставило на продажу самолет ЯК-42Д государственного авиационного предприятия "Львовские авиалинии" для выплаты долгов по зарплате сотрудникам.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) работает с 26 октября 2015 года. До этого система электронных торгов СЕТАМ работала в экспериментальном режиме в трех областях с 1 мая 2014 года.

В сентябре 2017 года госпредприятие СЕТАМ сменило название электронной площадки для торгов на OpenMarket, а сама площадка начала использовать инновационную криптографическую технологию защиты blockchain. Данная технология в систему электронных торгов арестованным имуществом была введена совместно с Государственным агентством по электронному управлению, международной компанией BitFury и "Фондом Восточная Европа" при поддержке Министерства юстиции Украины.