Кабмин поддержал корпоратизацию "Администрации морпортов Украины"

Ранее руководитель АМПУ заявлял, что рассчитывает на успешное завершение процесса корпоратизации до конца 2019 года.

Кабинет министров Украины согласовал предложение Министерства инфраструктуры отнести государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" к перечню объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но которые могут быть корпоратизированы.

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Соответствующее распоряжение правительства №990-р от 12 декабря, которым вносятся изменения в пункт 2 распоряжения КМУ №1333 от 04.03.2013, обнародовано на правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс заявлял, что рассчитывает на успешное завершение процесса корпоратизации госпредприятия до конца 2019 года в случае включения его в список стратегических компаний, которые могут быть корпоратизированы, до конца 2018 года.

В начале октября Кабинет министров объявил конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета АМПУ.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины начала работу в июне 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт "Черноморск" и порт "Южный", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.