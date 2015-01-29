Порошенко разрешил снизить кворум для собраний акционеров

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в статью 41 Закона Украины «Об акционерных обществах» относительно кворума общих собраний акционерных обществ с мажоритарными корпоративными правами государства.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 января приняла Закон «О внесении изменений в статью 41 Закона Украины «Об акционерных обществах», согласно которому планка кворума для проведения общих собраний акционерных обществ снижена с 60%+1 акция до 50%+1 акция.

Читайте такжеВ Украине начал действовать 2-летний мораторий на распределение прибыли банкамиПо словам инициаторов законопроекта, новые нормы направлены, в первую очередь, на обеспечение возможности выплаты дивидендов в государственный бюджет компаниями, доля государства в собственности которых превышает 50%.