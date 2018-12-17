Фонд госимущества принял решение о приватизации Первомайской гидроэлектростанции

Продажа предприятия состоится на аукционе.

Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации Первомайской гидроэлектростанции, расположенной в Николаевской области, путем продажи ГЭС на аукционе.

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Об этом сказано в сообщении, размещенном в газете «Ведомости приватизации».

«Приказом Фонда государственного имущества Украины от 11 декабря 2018 года №1562 принято решение о приватизации объекта государственной собственности – единого имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции по адресу: Николаевская область, Первомайск, ул. Александра Пушкина, 5, путем продажи на аукционе с условиями», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок. 24 июля на платформе Prozorro стартовала продажа объектов малой приватизации.

10 августа Фонд государственного имущества Украины объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации стартовой стоимостью 70 млн грн. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации в этом году от 1,5 до 1,7 млрд грн. В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.