S&P снизило рейтинг российского "Внешэкономбанка"

Рейтинги в национальной валюте понижены с "BBB/A-2" до "BBB-/A-3", передает ТАСС.

Как поясняется в сообщении, рейтинговые действия S&P следуют за понижением суверенного рейтинга России, поскольку ВЭБ в силу свою государственного статуса в случае финансовых трудностей с почти стопроцентной вероятностью получит всестороннюю поддержку со стороны правительства РФ.

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Напомним 26 января S&P снизило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте до спекулятивного уровня "BB+" с инвестиционного уровня "BBB-".