S&P снизило рейтинг российского "Внешэкономбанка"
20:20, 29 января 2015Фондовый рынок
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Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги российского "Внешэкономбанка" в иностранной валюте до "BB+" с "BBB-" c "негативным" прогнозом.
Рейтинг ВЭБа снижен вслед за снижением сувенного рейтинга РФ / ru.wikipedia.org
Рейтинги в национальной валюте понижены с "BBB/A-2" до "BBB-/A-3", передает ТАСС.
Как поясняется в сообщении, рейтинговые действия S&P следуют за понижением суверенного рейтинга России, поскольку ВЭБ в силу свою государственного статуса в случае финансовых трудностей с почти стопроцентной вероятностью получит всестороннюю поддержку со стороны правительства РФ.
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Напомним 26 января S&P снизило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте до спекулятивного уровня "BB+" с инвестиционного уровня "BBB-".
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