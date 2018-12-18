Рефинансирование "Метинвеста" признано сделкой года по выпуску облигаций - СМИ

Журнал IFR признал транзакцию "Метивеста" по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран.

"Метинвест", вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, рада сообщить, что журнал International Financing Review (IFR), авторитетный источник информации о рынках капитала, признал транзакцию "Метивеста" по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Ежегодные награды журнала IFR считаются наиболее престижными в мировом финансовом сообществе.

В репортаже о награждении журнал IFR отметил, что сделка, в рамках которой использовалось два финансовых инструмента, была сложной, но успешной во всех отношениях, позволив "Метинвесту" снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.

Полный текст статьи: Emerging EMEA Bond: Metinvest's US$1.35bn dual-tranche bond and tender

Напомним, в апреле 2018 года, "Метинвест" рефинансировал задолженность на сумму 2,271 миллиарда долларов США, выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 миллиарда долларов США и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму 765 миллионов долларов США. Это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.