Фондовые рынки Европы вблизи минимумов 2 лет

Нефтяные акции опустились до минимума более чем за восемь месяцев после падения цен на нефть более чем на 2 процента.

Европейские акции подешевели во вторник на фоне масштабной распродажи на Уолл-стрит накануне и падения цен на нефть, толкнувшего вниз бумаги сырьевых компаний.

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Панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,7 процента, приблизившись к двухлетним минимумам, достигнутым на прошлой неделе. Инвесторы переключили внимание на политику ведущих центробанков на фоне усиления опасений о замедлении роста экономики, сообщает Рейтер.

По словам трейдеров, поддержку акциям окажет возможный намек Федрезерва на замедление темпов повышения процентных ставок. Американский центробанк обнародует итоги двухдневного заседания в среду.

Нефтяные акции опустились до минимума более чем за восемь месяцев после падения цен на нефть более чем на 2 процента, спровоцированного опасениями о будущем спросе в связи с ослаблением роста глобальной экономики.

Бумаги Royal Dutch Shell подешевели на 1,7 процента после сообщения агентства Bloomberg о том, что англо-голландский нефтяной гигант ведет переговоры о покупке американской Endeavor Energy Resources LP примерно за $8 миллиардов.

Акции BP и Total потеряли 1,4 и 0,9 процента соответственно, бумаги норвежской Aker BP - 4,9 процента.

Напомним, основные индексы Уолл-стрит снизились более чем на 2 процента в понедельник, а S&P 500 завершил торги на минимуме 14 месяцев на фоне опасений о замедлении роста экономики и в ожидании решения Федрезерва о будущем курсе процентных ставок.

Потребительский сектор S&P 500 снизился на 2,8 процента из-за опасений об ухудшении настроений потребителей. Бумаги Amazon.com Inc потеряли 4,5 процента, а индекс ритейлеров S&P 500 - 3,4 процента.

Индекс Dow Jones снизился на 2,11 процента до 23.592,98 пункта, индекс S&P 500 - на 2,08 процента до 2.545,94 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,27 процента до 6.753,73 пункта.

Акции Twitter Inc подешевели на 6,8 процента после того, как сеть микроблогов сообщила о выявлении подозрительной активности из Китая и Саудовской Аравии, а также уязвимости, которая позволяла узнать код страны телефонных номеров пользователей.