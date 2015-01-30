Индекс Украинской биржи в начале сегодняшних торгов упал на 1%

Украинский фондовый рынок снижается на торгах в пятницу – индекс украинских акций UX по состоянию на 11:02 снизился на 1,01% - до 978,76 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 1,8 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 1,7 млн грн, на срочный рынок – 0,1 млн грн. Среди лидеров снижения – акции Авдеевского коксохима (-6,75%).

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