Минфин одолжил на внутреннем рынке близкий к рекордному объем денег - 20 миллиардов гривень

В частности, привлечено 11 млрд грн и 309 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 19,981 млрд в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка, что близко к рекордному за последние несколько лет объему привлеченных средств на ОВГЗ-аукционе 27 марта текущего года в 20,325 млрд в гривневом эквиваленте.

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Как сообщается на сайте министерства, в частности, привлечено 11,323 млрд грн от продажи облигаций семи серий сроками обращения от 77 до 322 дней со средневзвешенной доходностью от 18,5% до 20,5% годовых.

Также привлечено 309 млн долл. от продажи облигаций трех серий сроками обращения от 28 до 420 дней с доходностью от 6,34% до 7,50% годовых.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов на рекордном за последние несколько лет аукционе 27 марта текущего года продало облигации на 2,7 млрд грн и 670 млн долл., что составило 20,325 млрд в гривневом эквиваленте по курсу НБУ.