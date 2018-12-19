Японская SoftBank провела второе по величине IPO в мире

В первый же день торгов акции компании начали стремительно терять в цене.

Японская SoftBank Corp. провела второе по величине IPO в мире. В первый же день торгов акции компании начали стремительно терять в цене. В результате по итогам торговой сессии они просели на 14,5%.

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Как пишет «Коммерсант», на настроении инвесторов SoftBank Corp. сказались два негативных события последнего времени.

Во-первых, за время проведения IPO у SoftBank Corp., являющегося третьим по числу абонентов мобильным оператором Японии, произошел сбой, из-за которого его клиенты по всей стране остались на время без связи.

Во-вторых, на SoftBank негативно сказывается история с Huawei, чье оборудование было запрещено покупать госкомпаниям Японии. А SoftBank является крупнейшим клиентом китайского производителя среди всех японских телекоммуникационных фирм.

В результате самого IPO SoftBank Corp. сумела привлечь ¥2,65 трлн ($23,5 млрд), что стало крупнейшим первичным размещением акций в истории Японии и вторым по величине в мире вслед за IPO Alibaba Group, которая в 2014 году привлекла рекордные $25 млрд.