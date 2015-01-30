Президент назначил руководителей Нацкомиссии по ценным бумагам и Госкомфинуслуг

Президент Украины Петр Порошенко назначил Тимура Хромаева новым главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а Игоря Пашко – главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, говорится в указах главы государства, обнародованных на официальном сайте Администрации президента.

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Кроме того, глава государства назначил новый состав ведомств. В частности, согласно обнародованным документам, в новый состав Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку вошли Юрий Буца, Игорь Назарчук, Александр Паненко и Дмитрий Тарабакин. В состав Госкомфинуслуг вошли Ольга Гурбич, Ольга Максимчук, Денис Ястреб и Александр Залетов.

Другими своими указами Порошенко уволил предыдущих руководителей и членов ведомств. В частности, с должности главы НКЦБФР уволен Дмитрий Тевелев, а состав Нацкомиссии согласно указу президента покинули Анатолий Амелин, Олег Мозговой, Евгений Воропаев, Алексей Тарасенко и Алексей Петрашко. Кроме того, с должности члена Госкомфинуслуг уволен Виктор Берлин.

Ранее УНИАН сообщал, что НКЦБФР планирует в 2014 году проверить деятельность 9 из 10 действующих в Украине бирж.

Также сообщалось, что, в середине октября прошлого года Кабмин подал на рассмотрение президента Украины представление на увольнение вышеуказанных чиновников.

15 октября 2014 года вступил в силу Закон «Об очищении власти» (люстрации) для защиты и утверждения демократических ценностей, верховенства права и прав человека в Украине. Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности, открытости, прозрачности и публичности, презумпции невиновности, индивидуальной ответственности, гарантирования права на защиту.