МВФ хочет помочь Украине в вопросе приватизации

В Международном валютном фонде (МВФ) считают неэффективным сочетание государством функций собственности и регулирования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), об этом заявил на встрече с главой фонда Дмитрием Парфененко руководитель технической миссии МВФ Брайан Олден.

По его словам, миссии важно присоединиться к вопросу реформирования сектора государственных предприятий, который сегодня широко обсуждается в Украине.

В свою очередь Парфененко отметил, что ориентиром для Фонда госимущества в проведении приватизации будет служить перечень объектов приватизации на 2015 год, подготовка которого поручена Министерству экономического развития и торговли, и который должен быть утвержден правительством. Он также сообщил, что в государственной собственности остается еще много предприятий, которые ждут приватизации, и которым государство по объективным причинам не может обеспечить ни инвестирование, ни финансирование.

Читайте такжеКоличество стратегических предприятий будет сокращено почти втрое - Абромавичус«В первую очередь, это множество так называемых недоприватизированных предприятий, которые не являются инвестиционно привлекательными, но государство вынуждено ими управлять. Мы считаем необходимым избавиться от этих предприятий и привлечь туда частных собственников", - отметил он. В то же время, по словам Парфененко, инвесторов также ожидает ряд крупных предприятий, таких, например, как Одесский припортовый завод.

Он также сообщил, что сегодня правительство и премьер-министр выступают за ликвидацию любых искусственных ограничений на участие в процессе приватизации государственного имущества. «Мы понимаем, что частный собственник эффективнее государства, которое не может дать предприятиям инвестиций. И хотя сегодня из-за ситуации в стране и связанных с этим рисками для инвесторов - не лучшее время для продажи крупных объектов, нам необходимо иметь прочную платформу для проведения приватизации на самом высоком уровне », - подчеркнул глава ФГИУ.