Минфин в феврале попробует одолжить валюту через внутренние облигации

Министерство финансов Украины планирует провести в феврале четыре аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), на которых, помимо гривневых облигаций, планируется размещение ОВГЗ в валюте, сроком обращения 1,5 и 12 месяцев, сообщается на сайте министерства.

Согласно графику, в феврале Минфин намерен провести аукционы 3, 10, 17 и 24 февраля, на каждом из которых инвесторам будут предложены гривневые облигации сроком обращения 2 и 5 лет. Размещение валютных облигаций запланировано дважды - на аукционе 3 февраля на 1,5 месяца, 24 февраля на 12 месяцев.

Как сообщал УНИАН, Минфин в январе провел семь ОВГЗ-аукционов, в результате которых привлек в госбюджет 9,936 млрд грн.

Читайте такжеНацбанк ужесточил порядок обратного выкупа ОВГЗ у банковПо оперативным данным Госказначейства на 26 января, с начала года в госбюджет поступили госзаимствования на сумму 5,541 млрд грн, расходы по обслуживанию госдолга составили 4,902 млрд грн, по погашению госдолга – 3,696 млрд грн.

По состоянию на 30 января, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 464,478 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 327,747 млрд грн, или свыше 70% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на 92,128 млрд грн, нерезидентов – 21,095 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.