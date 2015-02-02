США проверяют Moody's в связи с завышением рейтингов в начале кризиса 2008 года

Министерство юстиции США открыло расследование деятельности международного рейтингового агентства Moody's в связи с завышением рейтингов по ипотечным сделкам перед финансовым кризисом 2008 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников издания, чиновники ведомства изучают рейтинги сделок с ипотечным кредитованием с 2004 по 2007 годы. Сотрудники Минюста провели несколько встреч с бывшими руководителями Moody's, в рамках которых пытались выяснить, нарушало ли рейтинговое агентство стандарты для собственной выгоды.

Расследование находится на ранней стадии, и возможно, что судебное разбирательство не состоится, передает Slon.ru.

В Министерстве полагают, что Moody's и другое рейтинговое агентство Standard & Poor's присваивали высокий рейтинг ААА ипотечным сделкам, которые оказались рискованными. После обрушения рынка недвижимости потери от обесценивания ипотечных облигаций составили миллиарды долларов.

По словам бывшего казначея штата Калифорния Фила Ангелидеса, Moody's стремилось завоевать рынок, действуя в схожей манере с S&P. При этом члены возглавляемой им Комиссии по расследованию финансового кризиса подчеркивали, что кредитные рейтинги агентств были «неотъемлемыми винтиками в колесе финансового краха».

«То, что мы нашли у Moody's, было очень похоже на практику, которую проводил Standard & Poor's. Их действия и результаты были одинаковыми», – заявил он.

Собеседники The Wall Street Journal отмечают, что Минюст заинтересовался Moody's еще в 2010 году, но не стал расследовать его деятельность, поскольку чиновники сконцентрировались на S&P.

В феврале 2013 года Министерство юстиции США предъявило агентству S&P судебный иск на $5 млрд, обвинив его в преднамеренном завышении рейтингов по ипотечным облигациям во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Летом 2014 года S&P заявило о готовности урегулировать предъявленные претензии посредством выплаты штрафа на уровне $1 млрд. В конце января сообщалось, что Standard & Poor’s отстранят от оценки части рынка обеспеченных ипотекой на коммерческую недвижимость бондов по решению комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и выплатит $60 млн в рамках урегулирования претензий регулятора.