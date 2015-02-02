Кабмин хочет сделать приватизацию "понятной для иностранных инвесторов"

Правительство рассматривает возможность привлечения советников к подготовке к приватизации ряда объектов, в частности, предприятий энергетики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), об этом заявил на встрече с представителями технической миссии Международного валютного фонда глава ФГИУ Дмитрий Парфененко.

«Чтобы сделать приватизацию понятной для иностранных инвесторов, рассматривается вопрос, и он неоднократно поднимался, в том числе и министром экономразвития, привлечения к приватизации советников", - сообщил Парфененко.

По его словам, это может быть компания или группа компаний, которая сможет осуществить полную подготовку объекта к приватизации и представить его за пределами страны. "Цель очевидна – привлечь к украинской приватизации широкий круг инвесторов", – сказал Парфененко.

По его словам, объектами, приватизация которых может проходить с помощью советников, в частности, могут стать объекты энергетики - энергораспределяющие и энергогенерирующие компании, как, например, "Центрэнерго", пользующаяся большим потенциальным спросом у покупателей.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус 15 января представил в Верховной Раде законопроект, который предусматривает исключение 1251 предприятия из списка запрещенных к приватизации объектов.

Читайте такжеМВФ хочет помочь Украине в вопросе приватизацииВерховная Рада не поддержала эту инициативу и отправила законопроект на доработку в правительство, мотивируя свое решение тем, что Кабмин стремится приватизировать стратегически важные предприятия, в особенности лесхозы и концерн "Укрспирт".

Вместе с тем, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что приватизация государственных компаний и предприятий не коснется тех структур, которые представляют стратегически важное значение для безопасности и экономики страны.

По словам заместителя генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам торговли, руководителя группы поддержки Украины Петера Балаша, Украине перед проведением приватизации следует сменить менеджмент и изменить структуру управления государственными компаниями, а также обеспечить приемлемые условия для повышения их рыночной стоимости.

Согласно закону о госбюджете, на 2015 год поступления от приватизации в 2015 году прогнозируются на уровне 17 млрд грн.