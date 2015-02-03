Греция хочет реструктуризировать долги, чтобы избежать их списания

Министр финансов Греции Янис Варуфакис предложил план реструктуризации задолженности по облигациям, который позволит Афинам "обслужить свои долги без ущерба для частных инвесторов".

О его деталях политик сообщил вечером в понедельник в интервью британской газете "Файнэншл таймс", пишет ТАСС.

По словам Варуфакиса, правительство Греции готово прекратить попытки добиться списания части госдолга, который сейчас достигает 315 млрд евро. Вместо этого министр предложил осуществить серию долговых свопов, что позволило бы "значительно облегчить" давление на экономику страны.

Речь идет о двух типах новых облигаций. Первый тип, с привязкой к экономическому росту, предлагается обменять на европейские стабилизационные кредиты. Что касается вторых, которые Варуфакис назвал бессрочными, то эти облигации придут на смену тем греческим бондам, которые сейчас находятся во владении Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Читайте такжеВ Британии считают Грецию угрозой мировой экономике"То, что мы предлагаем - это разумный способ работы с долгом, - заявил министр. - Так нам удастся избежать необходимости его частичного списания, ведь это является политически неприемлемым для Германии и других государств- кредиторов".

По словам Варуфакиса, международные партнеры должны помочь его стране, вступившей на путь реформ, и предоставить "пространство для фискального маневра". "В противном случае экономика Греции продолжит задыхаться, и реформы не помогут решить поставленные задачи", - предупредил он.

Министр также сообщил, что правительство продолжит борьбу с уклонением от уплаты налогов среди наиболее богатых жителей страны. "Мы не отступимся, пока не добьемся успеха на этом направлении", - подчеркнул Варуфакис.