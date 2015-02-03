Фирташ и Левочкин выкупили у россиян акции «Интера» за $100 миллионов

Компания GDF Media Limited и подконтрольная ей Inter Media Group Limited, которые находятся в собственности Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, выкупили у российского телеканала «Первый канал» 29% акций «Телеканала «Интер» стоимостью 100 млн долл. США, сообщается на сайте группы Group DF.

Согласно сообщению, также GDF Media Limited выкупила 10% акций «Интера», которые принадлежали украинской компании «Пегас телевидение».

Таким образом, бизнесмен Дмитрий Фирташ и бывший глава администрации экс-президента Виктора Януковича Сергей Левочкин стали собственниками миноритарных пакетов акций «Интера», консолидировав 100%-ную долю телеканала.

По словам управляющего директора Group DF Бориса Краснянского, сделка по приобретению 29% у российского «Первого канала» планировалась уже некоторое время, но «никоим образом не относилась к приоритетам группы».

Читайте такжеГПУ возобновила расследование возможной подделки подписи на документах при продаже «Интера»«Дело в том, что «Первый канал» не участвовал в управлении «Интера» и никак не влиял на канал. Мы вынуждены были ускорить сделку и выкупить долю из-за политического давления, оказываемого на медиа-группу отдельными представителями власти», - отметил Краснянский.

Он также добавил, что в ближайшее время владельцы собираются увеличить общественно-политическое вещание и развивать телеканалы группы.

Как сообщал УНИАН, «Телеканал «Интер» в 2013 году по сравнению с годом ранее увеличил чистый убыток на 44,3% - до 258,7 млн грн.

Справка УНИАН. Украинский общенациональный телеканал «Интер» входит в холдинг Inter Media Group. В холдинг также входят каналы «Интер+», «Enter-фильм», «К1», «К2», «НТН», «Мега», «Zoom», «Пиксель tv».

«Интер» начал вещание в Украине с 20 октября 1996 года. Штаб-квартира компании расположена в Киеве.