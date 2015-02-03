Кабмин выпустил облигаций на 5 млрд гривень для небанковских учреждений

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении вчера, 2 февраля, вырос на 5,455 млрд грн - до 470,762 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, одновременно объем ОВГЗ в портфеле банков вырос на 379 млн грн, в портфеле других держателей облигаций – на 5,061 млрд грн, в портфеле НБУ и нерезидентов – практически не изменился.

Информация о получателях облигаций не сообщается, однако по сведениям участников рынка, выпуск ОВГЗ может быть связан с докапитализацией НАК «Нафтогаз Украины» путем обмена ОВГЗ на его акции либо с кредитованием Фонда гарантирования вкладов физлиц посредством обмена ОВГЗ на векселя фонда.

Как сообщал УНИАН, Закон о госбюджете Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа на 31,5 млрд грн для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины», а также на 36,5 млрд грн для докапитализации банков и на 20 млрд грн – для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Также закон позволяет выпуск облигаций внутреннего госзайма сверх плановых объемов для докапитализации хозяйственных обществ топливно-энергетического комплекса, 100% акций которых находится в госсобственности.