S&P заплатит $1,5 млрд штрафа за завышение рейтингов в 2008 году

Standard & Poor's выплатит $687,5 млн Министерству юстиции США, такую же сумму разделят между собой 20 штатов, еще $125 млн получит крупнейший пенсионный фонд США Calpers, сообщает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

Американские власти обвинили агентство в обмане инвесторов и присвоении ипотечным облигациям чересчур высоких рейтингов в 2008 году. За этим последовал коллапс рынка жилья, который поспособствовал наступлению финансового кризиса.

Соглашение предполагает, что Standard & Poor's не признает своей вины в нарушении законодательства. Группа McGraw Hill, которой принадлежит агентство, объявила, что выплата $1,5 млрд окажет значительное влияние на показатели четвертого квартала прошлого года, но детали будут раскрыты лишь во время презентации отчетности 12 февраля.

Calpers получит выплату, так как фонд подал иск к агентству в 2009 году. Среди ответчиков тогда значились и другие рейтинговые агентства, в частности, Fitch и Moody's. Поводом для иска стало то, что перед кризисом Calpers вложил $3,1 млрд в ценные бумаги с высоким рейтингом, которые впоследствии обесценились.

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Fitch достигло соглашения, которое не предполагало никаких выплат: в обмен на это оно договорилось предоставить фонду необходимые документы по аналогичному иску, которое подал к трем рейтинговым агентствам Abu Dhabi Commercial Bank. По данным WSJ, от Moody's фонд также намерен добиться выплаты.

Ранее крупные американские инвестиционные банки выплатили в сумме более $100 млрд в качестве досудебного соглашения с Министерством юстиции США. Власти обвиняли банки в обмане инвесторов относительно качества выданных ипотек и других займов, который привел к финансовому кризису.