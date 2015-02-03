Минфин одолжил на внутреннем рынке $60 млн и 24 млн гривень

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 59,999 млн долл. и 23,710 млн грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По данным Минфина, валютные средства привлечены в результате размещения облигаций в долларах США на 1,5 месяца под 8,75% годовых по одной поданной заявке инвестора, гривневые – на 2 года под 16,70% годовых также по одной заявке.

Также сообщается, что по результатам размещения облигаций в госбюджет привлечено 998,182 млн в гривневом эквиваленте по курсу НБУ.

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Как сообщал УНИАН, Минфин в январе провел семь ОВГЗ-аукционов, в результате которых привлек в госбюджет 9,936 млрд грн.

До конца месяца Минфин намерен провести еще три аукциона - 10, 17 и 24 февраля.

По оперативным данным Госказначейства на 26 января, с начала года в госбюджет поступили госзаимствования на сумму 5,541 млрд грн, расходы по обслуживанию госдолга составили 4,902 млрд грн, по погашению госдолга – 3,696 млрд грн.

По состоянию на 3 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 470,762 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 327,765 млрд грн, или 70% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на 92,695 млрд грн, нерезидентов – 21,336 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга - 1,176 трлн грн или 68% ВВП.