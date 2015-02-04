Украина в январе получила от приватизации 100 млн гривень

Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам января составили 100,2 млн грн, что составляет 0,6% от установленного на текущий год плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в Фонде госимущества, основные поступления от приватизации в размере 100 млн грн были получено от продажи 21,86% акций Ильичевского судоремонтного завода.

По информации ФГИУ, в январе также в бюджет поступило 87,3 млн грн от аренды госимущества, что составляет 16% от установленного на 2015 год плана.

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Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 17 млрд грн, от аренды – 544 млн грн.