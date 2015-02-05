Moody's ухудшило прогноз рейтинга России до "негативного"

Американское рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз суверенного рейтинга России со "стабильного" до "негативного".

Moody's изменило прогноз из-за ухудшения перспектив роста экономики России (рейтинг "Baa3" поставлен на пересмотр в сторону понижения), пишет «Вести.Економика».

Moody's прогнозирует снижение ВВП страны на 5,5% в 2015 году, рост безработицы и падение реальных уровней заработной платы, что приведет к увеличению задолженности.

Moody's ожидает, что безработица вырастет до 7% в 2015 году и до 8% в 2016 г. по сравнению с 5,2% в ноябре 2014 года.

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16 января 2015 года Moody 's понизило рейтинг России с "Baa2" до "Baa3" из-за снижения цены нефти и курса рубля, что ухудшило перспективы роста экономики страны в среднесрочной перспективе.