Госкомпании за год получили более 70 миллиардов гривень убытков

Государственные компании за 2014 год получили более 70 млрд грн убытков, сообщил в эфире «5 канала» глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

“Большинство из государственных компаний убыточны. Все государственные компании сформировали за прошлый год более 70 млрд грн убытков. То есть государство - худший менеджер”, - сказал он.

По словам Билоуса, решение о приватизации госкомпаний является большим шагом вперед. По его мнению, оно даст большой стимул для развития экономики.

“Во-первых, средства от приватизации поступят в бюджет, а во-вторых, это привлечет инвесторов в частную собственность”, - сказал Билоус.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус представил в Верховной Раде законопроект, который предусматривает исключение 1251 предприятия из списка запрещенных к приватизации объектов. Верховная Рада не поддержала инициативу и отправила законопроект на доработку в правительство, мотивируя свое решение тем, что Кабмин стремится продать стратегически важные предприятия, в особенности лесхозы и концерн "Укрспирт".

Согласно закону о госбюджете, на 2015 год поступления от приватизации прогнозируются на уровне 17 млрд грн.