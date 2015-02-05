Госкомпании за год получили более 70 миллиардов гривень убытков
По словам главы ГФС, приватизация госкомпаний даст большой стимул для развития экономики.
Государственные компании за 2014 год получили более 70 млрд грн убытков, сообщил в эфире «5 канала» глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.
“Большинство из государственных компаний убыточны. Все государственные компании сформировали за прошлый год более 70 млрд грн убытков. То есть государство - худший менеджер”, - сказал он.
По словам Билоуса, решение о приватизации госкомпаний является большим шагом вперед. По его мнению, оно даст большой стимул для развития экономики.
“Во-первых, средства от приватизации поступят в бюджет, а во-вторых, это привлечет инвесторов в частную собственность”, - сказал Билоус.
Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус представил в Верховной Раде законопроект, который предусматривает исключение 1251 предприятия из списка запрещенных к приватизации объектов. Верховная Рада не поддержала инициативу и отправила законопроект на доработку в правительство, мотивируя свое решение тем, что Кабмин стремится продать стратегически важные предприятия, в особенности лесхозы и концерн "Укрспирт".
Согласно закону о госбюджете, на 2015 год поступления от приватизации прогнозируются на уровне 17 млрд грн.