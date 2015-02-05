Минфин сегодня одолжил на внутреннем рынке $99 миллионов

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 98,909 млн долл. на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 5 февраля, сообщается на сайте министерства.

По данным Минфина, все средства привлечены в результате размещения облигаций в долларах США сроком обращения 1,5 месяца под 8,75% годовых по одной поданной заявке инвестора.

Также сообщается, что объем привлеченных средств в гривневом эквиваленте по курсу НБУ составляет 1,655 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 3 февраля привлек в госбюджет 59,999 млн долл. и 23,710 млн грн. До конца месяца Минфин планировал провести еще три аукциона - 10, 17 и 24 февраля.

Читайте такжеМинфин в феврале попробует одолжить валюту через внутренние облигацииПо оперативным данным Госказначейства на 26 января, с начала года в госбюджет поступили госзаимствования на сумму 5,541 млрд грн, расходы по обслуживанию госдолга составили 4,902 млрд грн, по погашению госдолга – 3,696 млрд грн.

По состоянию на 4 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 471,149 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 327,774 млрд грн или 70% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на сумму 92,964 млрд грн, нерезидентов – 21,427 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.