Украинский фондовый рынок сегодня ощутимо вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 6 февраля вырос на 3,72% – до 1055,68 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 50,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,9 млн грн, на срочном рынке – 28,3 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Азовстали» (+5,83%), «Райффайзен Банка Аваль» (+5,19%) и «Укрнафты» (+5,03%).

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