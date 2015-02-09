Биржа «Перспектива» из-за падения гривни приостановила торги валютными фьючерсами

Фондовая биржа «Перспектива» приостановила торги месячными фьючерсными контрактами на курс гривни к доллару США и на курс гривни к евро из-за ситуации ценовой нестабильности на валютном рынке, сообщили УНИАН на бирже.

Согласно биржевому сообщению, торги фьючерсами со сроком исполнения 16 февраля были прекращены, а сами фьючерсные контракты были исполнены 6 февраля. Цена исполнения фьючерсных контрактов была установлена на основании официального курса Национального банка Украины от 5 февраля и составила 17,99 грн за долл. и 20,53 грн за евро.

Как отметили на бирже, основанием для квалификации текущей ситуации как ситуации ценовой нестабильности стали резкие изменения, начиная с 17 января, официального курса доллара к гривне, а также официальные сообщения Национального банка Украины об изменении подходов к реализации монетарной и валютной политики.

В то же время на бирже уточнили, что торговля фьючерсами со сроками исполнения 3 и 6 месяцев продолжается, однако условия их оборота пересмотрены, в частности повышена ставка начальной маржи, пересмотрены цены открытия.

Новый месячный фьючерсный контракт планируется запустить в середине февраля.

Как сообщал УНИАН, на фондовой бирже «Перспектива» 21 января стартовали торги валютными фьючерсами на межбанковские курсы гривни к доллару США и евро. Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 13 января разрешила запуск на фондовой бирже «Перспектива» валютных фьючерсов и опционов на курсы гривни к доллару США и евро.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Чистая прибыль биржи по итогам 2013 года составила 20 тыс. грн. По итогам 2014 года, по предварительным данным, биржа увеличила прибыль на 40% по сравнению с предыдущим годом – до 28 тыс. грн.