Сотня крупнейших компаний России за год подешевела вдвое

Сотня самых капитализированных российских компаний за 2014 год подешевела на 47% - до 430,7 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные РИА Рейтинг.

Первые пять мест в списке заняли «Газпром» (55 миллиардов долларов), «Роснефть» (37 миллиардов долларов), «Лукойл» (34 миллиарда долларов) и «Новатэк» (24 миллиарда долларов).

В исследовании отмечается, что только 12 компаний из топ-100 смогли за год нарастить свою капитализацию. Лидером здесь стала компания «Русал». Её капитализация в течение года выросла больше чем в два раза.

Наибольшее снижение капитализации в 2014 году среди фигурантов рейтинга демонстрировала АФК «Система» — минус 86 %. В числе других лидеров снижения оказались «Аэрофлот», Global Ports, Tinkoff Credit Systems и Трубная металлургическая компания.

Основными причинами такой ситуации составители рейтинга называют негативный внешний фон, ухудшение макроэкономической ситуации и отток капитала и инвесторов с российского рынка.

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Причем внешние факторы и динамика курса национальной валюты определяли падение стоимости российских компаний на рынке в гораздо большей степени, чем фундаментальные показатели непосредственно самих конкретных предприятий и холдингов, отмечают авторы исследования.