S&P понизило рейтинг Казахстана, прогноз - негативный
09:14, 10 февраля 2015Фондовый рынок
1900
S&P считает, что на перспективы экономического роста Казахстана влияет падение цен на нефть.
REUTERS
Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s на одну ступень понизило кредитные рейтинги Казахстана, передает Reuters.
Суверенный кредитный рейтинг Казахстана понижен до "BBB" с "BBB+", прогноз – "негативный".
Читайте такжеВ Казахстане уже заговорили о восстановлении таможенных границ в Евразийском союзе По мнению S&P, существенное снижение цен на нефть влияет на перспективы экономического роста Казахстана. S&P подтвердило рост ВВП страны на 2015 год на уровне прогноза правительства - 1,5 процента.
Читайте такжеКазахстан хочет запретить импорт ряда российских товаровВ январе S&P понизило рейтинг России до уровня ниже инвестиционного - "ВВ+", переведя его в спекулятивную категорию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter