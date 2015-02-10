S&P понизило рейтинг Казахстана, прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s на одну ступень понизило кредитные рейтинги Казахстана, передает Reuters.

Суверенный кредитный рейтинг Казахстана понижен до "BBB" с "BBB+", прогноз – "негативный".

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