Участники украинского фондового рынка сегодня очень пассивны

Украинский фондовый рынок растет на торгах во вторник на минимальных объемах – индекс украинских акций UX повысился на 0,29% - до 1037,51 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил всего 0,6 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 0,4 млн грн, на срочный рынок - 0,2 млн грн. Среди лидеров роста – акции «Донбассэнерго», которые выросли почти на 4%.

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