Минфин сегодня не нашел покупателей на облигации внутреннего госзайма

Министерство финансов Украины не привлекло средства в государственный бюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 10 февраля, сообщается на сайте министерства.

Минфин предлагал инвесторам гривневые облигации сроком обращения 2 года и 5 лет, однако не получил ни одной заявки на их приобретение.

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционах в феврале привлек в госбюджет 158,908 млн долл. и 23,710 млн грн. До конца месяца Минфин планирует провести еще два аукциона - 17 и 24 февраля.

По данным Госказначейства на 26 января, с начала года в госбюджет поступили госзаимствования на сумму 5,541 млрд грн, расходы по обслуживанию госдолга составили 4,902 млрд грн, по погашению госдолга – 3,696 млрд грн.

По состоянию на 9 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 501,508 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 331,168 млрд грн, или около 70% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на сумму 115,695 млрд грн, нерезидентов – 28,565 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга – 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.