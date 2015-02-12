На украинском фондовом рынке значительный рост

Общий объем торгов составил 5,4 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 1,8 млн грн, на срочный рынок – 3,6 млн грн. Среди лидеров роста – акции Авдеевского коксохима, Енакиевского метзавода и «Мотор Сичи», рост по которым превысил 4%.

Индекс ПФТС вырос на 0,98% – до 408,08 пункта, общий объем торгов составил 0,2 тыс. грн.

По состоянию на 14:30 индекс украинских акций UX вырос на 7,66% – до 1121,36 пункта. Общий объем торгов составил 17,7 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 6,5 млн грн, на срочный рынок – 11 млн грн. Среди лидеров роста оказались акции Авдеевского коксохима, цена которых выросла более чем на 40%, а также ценные бумаги Алчевского меткомбината, которые выросли до уровня 30%.

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Как отмечают эксперты, значительный рост украинского фондового рынка сегодня связан с достижением мирных договоренностей по Донбассу на переговорах в Минске, а также с заявлениями Международного валютного фонда о планах по выделению финансовой помощи Украине.