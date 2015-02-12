Fitch подтвердило рейтинги «Нафтогаза» на уровне «CCC»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте на уровне «CCC», говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Рейтинги «Нафтогаза» находятся на одном уровне с суверенными рейтингами Украины, его единственного акционера, и отражают сильные связи с государством, сохранение слабых финансовых показателей и подверженность политическим рискам. По мнению Fitch, своевременная финансовая поддержка от государства продолжает играть ключевую роль для кредитоспособности «Нафтогаза», который имеет существенный операционных дефицит, вызванный разницей между ценами на импортируемый газ и газовыми тарифами на внутреннем рынке. Мы считаем, что без такой поддержки компания, вероятно, допустила бы дефолт», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 26 августа 2014 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-". В сентябре Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте с «В-» до «ССС» Киева, Харькова и Одесской области вслед за аналогичным снижением рейтинга Украины.

«Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2014 году Верховная Рада приняла правительственный закон, предполагающий реструктуризацию «Нафтогаза», путем создания оператора управления газотранспортной системой и оператора управления подземных хранилищ. Кроме того, Рада разрешила привлекать европейских и американских инвесторов к модернизации и эксплуатации ГТС с сохранением собственности ГТС в руках правительства Украины.

В 2014 году дефицит «Нафтогаза» составил 110 млрд грн, которые были выделены из бюджета страны. В 2015 году дефицит НАК заложен на уровне 31,5 млрд грн.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует достижение безубыточности «Нафтогаза» к апрелю 2017 года.