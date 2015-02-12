Индекс Украинской биржи повысился более чем на 6%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 12 февраля повысился на 6,18% – до 1105,93 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 37,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 21 млн грн, на срочном рынке – 16,3 млн грн.

Лидерами роста среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Авдеевского коксохима (+40,34%), торги которыми были приостановлены из-за ситуации ценовой нестабильности (значительного роста), а также Алчевского меткомбината (+23,20%).

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Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 4,32% – до 421,59 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 44,8 млн грн.