В состав комитета по назначению руководителей госкомпаний вошли представители МВФ и ЕБРР

Кабинет министров Украины утвердил состав комитета по назначению руководителей государственных компаний согласно новому порядку отбора, утвержденному правительством 14 января, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Главой комитета назначен президент Киевской школы экономики Джордж Логуш.

Кроме того, в состав комитета вошли директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан, региональный менеджер Международной финансовой корпорации Руфат Алимарданов и украинский бизнес-омбудсмен, экс-министр финансов Литвы Альгирдас Шемета.

Также в состав комитета вошли главы пяти министерств: Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности и Министерства аграрной политики.

Читайте такжеГоскомпании за год получили более 70 миллиардов гривень убытков Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен провести прозрачный и открытый конкурс по отбору руководителей 62 государственный компаний, включая ключевые государственные монополии.

По словам главы Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса, отбор кандидатов на должность генерального директора «Укрзализныци», проходящий по новой процедуре, утвержденной Кабинетом министров Украины 14 января, будет проведен в ближайшее время.

Следующими госкомпаниями, которые получат новых генеральных директоров, станут Бориспольский и Львовский аэропорты.

После этих компаний новые директора будут назначены в «Укрспирте» и на заводе «Антонов».