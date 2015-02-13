Украинский фондовый рынок ждет мира на Донбассе и денег МВФ - аналитики

«Для фондового рынка очень важно, что будет происходить дальше. Действительно ли прекратится огонь, будет ли происходить постепенная деэскалация конфликта и нормализация жизни... Будут ли получены транши МВФ и дополнительная финансовая помощь Украине от стран-доноров…», – говорится в аналитическом отчете.

Также эксперты отмечают необходимость выполнения Украиной требований МВФ и нормализации макроэкономической ситуации в стране.

«При условии, что все это будет происходить, хотя и постепенно, мы увидим существенный рост цен украинских финансовых активов, выраженных в валюте», – говорится в отчете. Аналитики также отмечают, что этот рост, при благоприятных условиях, скорее всего, будет происходить неравномерно, рывками, в зависимости от реальной ситуации, до уровней, которые были ранее до снижения, а затем и к высшим.

Читайте такжеУчастники украинского фондового рынка сегодня очень пассивны«Однако с учетом непростой ситуации, которая сложилась, в ближайшее время нас может ожидать некоторый рост, а затем и некоторое снижение цен активов, поскольку рынки будут ждать подтверждения ожиданий, а игроки рынка захотят зафиксировать часть прибыли. Путь впереди непростой и не очень быстрый», – отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, на украинском фондовом рынке вчера, 12 февраля, наблюдался значительный рост. Индекс Украинской биржи по итогам торгов 12 февраля повысился на 6,18% – до 1105,93 пункта. Как отмечают эксперты, значительный рост украинского фондового рынка был связан с достижением мирных договоренностей по Донбассу на переговорах в Минске, а также с заявлениями Международного валютного фонда о планах по выделению финансовой помощи Украине.