Обязательную перед приватизацией продажу на биржах акций стратегических компаний могут отменить

Фонд государственного имущества Украины направил в Кабинет министров Украины проект изменений в Закон Украины "О приватизации государственного имущества", в соответствии с которыми предлагается отменить норму закона об обязательной продаже на фондовых биржах 5-10% пакетов акций объектов группы «Г», к которым относятся стратегические предприятия, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту, содержащему данные изменения, обязательную продажу небольших пакетов акций предлагается отменить с целью "ускорения приватизационных процессов".

На данное время предлагаемые ФГИУ изменения уже одобрены комитетом по вопросам стратегии развития и экономического анализа фондового рынка при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Читайте такжеВ состав комитета по назначению руководителей госкомпаний вошли представители МВФ и ЕБРРКак сообщал УНИАН, в соответствии с действующими на сегодня нормами Закона Украины "О приватизации государственного имущества", для приватизируемых предприятий группы «Г» является обязательным выставление перед приватизационными конкурсами пакетов их акций в размере 5-10% на фондовых биржах с целью определения их рыночной стоимости.