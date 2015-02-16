Украинские акции на Варшавской бирже за неделю подорожали более чем на 4%

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine за последнюю неделю вырос на 4,2%, завершив торги вблизи максимальных значений за последние пять сессий на уровне 278,58 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, на прошлой неделе подорожали акции всех котирующихся на главной площадке компаний из Украины за исключением KDM Shipping и Ovostar Union, которые потеряли почти 10% и 0,75% своей стоимости соответственно.

Больше всех поднялись в цене спекулятивные акции Westa, Milkiland и Agroton – на 16-30%.

Читайте такжеУкраинский фондовый рынок ждет мира на Донбассе и денег МВФ - аналитикиДве крупнейшие украинские компании Кernel и Аstarta подорожали на 5,1% и 4,7% соответственно.

Украинский индекс вырос на фоне негативной динамики основных индексов польского рынка, которые снизились на 0,1-0,3%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine завершил первую неделю торгов февраля снижением на 4% после того, как в январе поднялся на 14%.