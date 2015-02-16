Украинский фондовый рынок начал новую неделю с роста

Украинский рынок акций начал новую торговую неделю с роста – индекс украинских акций UX повысился по состоянию на 11:20 на 0,27% - до 1110,44 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

При этом объемы торгов незначительны – общий объем сделок составил 0,8 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 0,2 млн грн, на срочный рынок – 0,6 млн грн. Среди лидеров роста – акции Авдеевского коксохима, которые выросли до 5%.

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