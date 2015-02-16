Биржи Японии закрылись на максимальном уровне с июля 2007 года

Крупнейшие фондовые биржи Японии завершили торги понедельника в плюсе, достигнув рекордных значений с июля 2007 года на фоне статистики по ВВП страны, свидетельствуют данные бирж, сообщает Прайм.

К концу торгов понедельника японский Nikkei 225 вырос на 0,51%, до 18,004 пункта, превысив отметку в 18 тысяч пунктов впервые с июля 2007 года. Индекс Topix увеличился на 0,69%, до 1459,43 пункта.

Экономический рост Японии в октябре-декабре прошлого года, по предварительной оценке, составил 0,6% против отрицательного показателя за прошлый квартал в 0,5%. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали его роста в квартальном выражении на 0,9%.

В годовом выражении ВВП страны вырос на 2,2% с предыдущего отрицательного показателя в 1,9%. Аналитики ожидали его на уровне в 3,7%.

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По словам главного экономиста Dai-ichi Life Research Institute Хидео Кумано (Hideo Kumano), несмотря на то, что данные статистики оказались хуже прогнозов экспертов, они означают, что Япония вышла из рецессии.

"Рост (экономический - ред.) оказался медленнее, чем мы ожидали, но экономика Японии движется в правильном направлении", - цитирует его агентство Франс Пресс.