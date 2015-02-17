Прибыль Украинской биржи по итогам года составила 5,27 млн гривень

Чистая прибыль Украинской биржи (УБ) по итогам 2014 года составила 5,27 млн грн, говорится в биржевом сообщении о проведении 23 апреля общего собрания акционеров биржи.

По итогам 2013 года УБ получила чистый убыток в размере 1,59 млн грн.

Как отмечается в биржевом сообщении, стоимость активов биржи в 2014 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 14% - до 41,5 млн грн, собственный капитал вырос на 20% - до 30,7 млн грн, долгосрочные обязательства выросли на 16% - до 0,4 млн грн, текущие обязательства остались практически на том же уровне – 10,3 млн грн. Количество работников биржи на конец 2014 года составило 28 (в 2013 году - 27).

Читайте такжеУкраинская биржа запустила торги фьючерсами на доллар и золото

Справка УНИАН. Общий объем торгов на Украинской бирже в 2014 году упал на 21% по сравнению с 2013 годом и составил 8,58 млрд грн, а общее количество сделок уменьшилось за год на 52% и достигло 495 тыс. Индекс UX, рассчитываемый Украинской биржей, в 2014 году вырос на 13,54% с 910,04 до 1 033,30 пункта.

На сегодняшний день созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа контролирует 43% в Украинской бирже.