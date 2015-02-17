Украинские акции сегодня заметно подешевели

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 17 февраля, упал на 3,27% – до 1070,39 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 34,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 21 млн грн, на срочном рынке – 13,6 млн грн.

Читайте такжеУкраинский фондовый рынок ждет мира на Донбассе и денег МВФ - аналитикиЛидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Алчевского меткомбината (-7,89%) и «Азовстали» (-7,58%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,08% – до 432,48 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 205,8 млн грн.