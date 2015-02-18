Приватизацию госкомпаний могут начать не раньше второй половины года

Приватизация государственных компаний, доходы от которой заложены в бюджете на уровне 17 млрд грн, может начаться не раньше второй половины 2015 года. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус на брифинге после заседания Национального совета по вопросам реформ.

"Из-за отсутствия качественной информации о госпредприятиях и военной ситуации в стране ничего продавать в данный момент не надо. Проводить реформу, делать все прозрачно, публиковать отчетность этих компаний – и где-то в начале второго полугодия уже можно садиться и обсуждать, какие предприятия собираемся продавать, а какие – нет", – сказал Абромавичус.

При этом министр подчеркнул, что главными условиями продажи госкомпаний являются улучшение рыночной ситуации и изменение процедуры приватизации.

"Если мы увидим, что есть спрос на эти компании, тогда можно сесть и смотреть на план, будет ли это в четвертом квартале или в начале следующего года", – сказал Абромавичус.

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Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус 15 января представил в Верховной Раде законопроект, который предусматривает исключение 1251 предприятия из списка запрещенных к приватизации объектов.

Однако Верховная Рада отправила на доработку представленный проект закона «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации» (№1567), внесенный Кабинетом министров.

Ранее Абромавичус заявлял, что Украине перед проведением приватизации следует сменить менеджмент и структуру управления государственных компаний, а также обеспечить приемлемые условия для повышения их рыночной стоимости.