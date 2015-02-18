Госбюджет сегодня получил $40 млн от внеплановой продажи облигаций

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 40 млн долл. на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 18 февраля, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения облигаций в долларах США сроком обращения 1 месяц под 8,75% годовых по одной поданной заявке инвестора.

Также сообщается, что сумма привлеченных средств в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка Украины составила 1,054 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционах в феврале привлек в госбюджет 258,265 млн долл. и 23,710 млн грн. До конца месяца Минфин планирует провести еще один аукцион 24 февраля.

По данным Госказначейства на 26 января, с начала года в госбюджет поступили госзаимствования на сумму 5,541 млрд грн, расходы по обслуживанию госдолга составили 4,902 млрд грн, по погашению госдолга – 3,696 млрд грн.

Читайте такжеМинфин в феврале попробует одолжить валюту через внутренние облигацииПо состоянию на 16 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 516,472 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 332,452 млрд грн, или 64% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на сумму 119,846 млрд грн, нерезидентов – 31,304 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга – 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.