Украинской бирже разрешили запустить фьючерсы на евро-доллар

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила запуск на Украинской бирже фьючерсных контрактов на курс евро-доллар США, сообщили УНИАН в комиссии.

По информации директора департамента регулирования деятельности торговцев ценными бумагами и фондовых бирж НКЦБФР Ирины Устенко, Украинская биржа получила согласование комиссии и отныне может ввести в обращение примерные формы фьючерсного контракта на курс евро-доллар США. По ее словам, целью введения торговли данным фьючерсным контрактом является «создание нового инструмента в регулируемом сегменте рынка, что позволит вывести из тени значительный объем денежных средств и уберечь потенциальных инвесторов от мошеннических схем».

Читайте такжеНацкомиссия разрешила бирже ПФТС запустить фьючерсы на торговлю долларамиКак сообщал УНИАН, Украинская биржа ранее получила согласие Национального банка Украины на запуск торгов валютными фьючерсами на курс евро-доллар США.

По словам председателя правления биржи Олега Ткаченко, запуск данного инструмента станет еще одним шагом, который будет способствовать дальнейшему развитию украинского фондового рынка.

Украинская биржа также 28 января запустила торги новыми фьючерсными контрактами на курс доллар США-украинская гривня и на цену одной тройской унции аффинированного золота.